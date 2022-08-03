"Согласие" не примет участие в голосовании о признании России террористической страной

По мнению членов оппозиционной партии, Латвия по-прежнему зависит от поставок энергоресурсов из России, что подвергает ее огромному риску. "В этом отопительном сезоне латвийскому обществу, возможно, придется очень дорого заплатить за это", - считают в партии.

Партия "Согласие" долгое время имела договор о сотрудничестве с правящей в России партией "Единая Россия".

Как сообщалось, комиссия Сейма по иностранным делам в официальном заявлении признала насилие России в отношении мирного населения Украины и других стран терроризмом, а Россию - государством, поддерживающим терроризм. Сейм может проголосовать за это заявление на заседании на следующей неделе.

В заявлении комиссии подчеркивается, что Россия целенаправленно использует страдания и запугивание как инструмент в своих попытках деморализовать украинский народ и вооруженные силы, парализовать способность Украины действовать, чтобы оккупировать ее территорию.

Депутаты категорически осуждают военную агрессию России и широкомасштабное вторжение в Украину, чтят память всех жертв российской агрессии в Украине - тысяч мирных жителей и защитников Украины, а также выражают солидарность с Украиной и украинским народом.

В заявлении говорится, что с 2014 года Россия оказывает военную, финансовую и политическую поддержку насильственному сепаратизму и насилию в отношении мирных жителей в Донецкой и Луганской областях Украины, а также на оккупированном Крымском полуострове.

Комиссия признала Россию государством, поддерживающим терроризм, также в связи с многолетней поддержкой и финансированием ею террористических режимов и организаций - Россия является крупнейшим поставщиком оружия режиму Асада в Сирии, совершала теракты в суверенных странах, в том числе отравление семьи Скрипалей в Великобритании, и сбила самолет Malaysia Airlines, в результате чего погибли 298 человек.

Депутаты напоминают о постоянных нападениях российских войск на мирных жителей Украины, включая преднамеренное нападение на театр в Мариуполе, в результате которого погибло около 600 человек, ракетные удары по жилому району под Одессой, в результате которых погибло не менее 21 человека, атаку на торговый центр в Кременчуге, в результате которого погибли 19 мирных жителей.