Партия "Согласие" "осуждает вторжение России в Украину", но "в силу ряда обстоятельств" считает заявление о признании России государством, поддерживающим терроризм, "провокационным", поэтому не будет принимать участие в голосовании в Сейме, сообщила партия.
"Согласие" не примет участие в голосовании о признании России террористической страной
"Ракетные удары России по гражданским объектам, зверства, совершенные против мирных граждан, являются военными преступлениями, за которые должны быть наказаны конкретные исполнители, те, кто отдает приказы, а также те, кто оправдывает эти преступления", - говорится в заявлении "Согласия", в котором подчеркивается, что оправдания войне нет.
Однако партия критикует тот факт, что документ готовился под руководством представителя Национального объединения (НО), председателя комиссии Сейма по иностранным делам Рихарда Колса. "Мы считаем, что условия войны требуют особо ответственной оценки каждого политического шага, в том числе и этого заявления, которое планируется принять на заседании Сейма. Имеет ли оно рациональные цели? Не расширяет ли оно зону конфликта, увеличивая тем самым напряжение, что, по существу, отвечает интересам агрессора?" - так представители "Согласия" оправдывают свои действия вопросами.
Партия считает, что, выражая на словах солидарность с украинским народом, некоторые политики ставят следующую цель - "подогреть свой рейтинг в огне войны во время предвыборной кампании".
"Радикальные, но не содержащие предложений реальных действий заявления также служат отвлекающим маневром [в то время], когда в обществе нарастают возмущения по поводу бездействия правительства", - утверждают политики партии "Согласие".
По мнению членов оппозиционной партии, Латвия по-прежнему зависит от поставок энергоресурсов из России, что подвергает ее огромному риску. "В этом отопительном сезоне латвийскому обществу, возможно, придется очень дорого заплатить за это", - считают в партии.
Партия "Согласие" долгое время имела договор о сотрудничестве с правящей в России партией "Единая Россия".
Как сообщалось, комиссия Сейма по иностранным делам в официальном заявлении признала насилие России в отношении мирного населения Украины и других стран терроризмом, а Россию - государством, поддерживающим терроризм. Сейм может проголосовать за это заявление на заседании на следующей неделе.
В заявлении комиссии подчеркивается, что Россия целенаправленно использует страдания и запугивание как инструмент в своих попытках деморализовать украинский народ и вооруженные силы, парализовать способность Украины действовать, чтобы оккупировать ее территорию.
Депутаты категорически осуждают военную агрессию России и широкомасштабное вторжение в Украину, чтят память всех жертв российской агрессии в Украине - тысяч мирных жителей и защитников Украины, а также выражают солидарность с Украиной и украинским народом.
В заявлении говорится, что с 2014 года Россия оказывает военную, финансовую и политическую поддержку насильственному сепаратизму и насилию в отношении мирных жителей в Донецкой и Луганской областях Украины, а также на оккупированном Крымском полуострове.
Комиссия признала Россию государством, поддерживающим терроризм, также в связи с многолетней поддержкой и финансированием ею террористических режимов и организаций - Россия является крупнейшим поставщиком оружия режиму Асада в Сирии, совершала теракты в суверенных странах, в том числе отравление семьи Скрипалей в Великобритании, и сбила самолет Malaysia Airlines, в результате чего погибли 298 человек.
Депутаты напоминают о постоянных нападениях российских войск на мирных жителей Украины, включая преднамеренное нападение на театр в Мариуполе, в результате которого погибло около 600 человек, ракетные удары по жилому району под Одессой, в результате которых погибло не менее 21 человека, атаку на торговый центр в Кременчуге, в результате которого погибли 19 мирных жителей.
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