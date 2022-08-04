Гороскоп Василисы Володиной на август 2022: "Месяц грозит быть непростым"

Она представила первую часть гороскопа для знаков Зодиака!

Рыбы

Месяц ожидается неплохим, однако могут возникнуть сложные и двусмысленные ситуации, которые тянутся давно, но станут очевидными именно сейчас. В это время лучше быть реалистом и смотреть правде в глаза - какая-то часть жизни Рыб, увы, "уходит в прошлое. Но это не отменяет прекрасного будущего".

Рак

Сейчас самое главное - удержаться на плаву финансово и при этом не экономить на себе. Рассчитывать на денежную помощь со стороны не приходится. Напротив - близкие рассчитывают именно на Раков. Отказывая в просьбах, лучше быть вежливыми, но не забывать - "вы имеете полное право сказать "нет".

Телец

Август может стать для Тельцов месяцем больших достижений, но они возможны, только если они не испугаются занять разрушительную позицию. "Не оставить камня на камне от прошлого, шагнуть в полностью обновленную ситуацию и поменяться самому - вот секрет успеха сейчас".