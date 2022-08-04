"Давайте не забывать о необходимой осторожности в обстановке нервозного напряжения для каждого знака Зодиака. Вынесем ее мысленно за скобки", - написала известный астролог Василиса Володина в своем Instagram, говоря о расстановке планет и звезд на август.
Гороскоп Василисы Володиной на август 2022: "Месяц грозит быть непростым"
Она представила первую часть гороскопа для знаков Зодиака!
Рыбы
Месяц ожидается неплохим, однако могут возникнуть сложные и двусмысленные ситуации, которые тянутся давно, но станут очевидными именно сейчас. В это время лучше быть реалистом и смотреть правде в глаза - какая-то часть жизни Рыб, увы, "уходит в прошлое. Но это не отменяет прекрасного будущего".
Рак
Сейчас самое главное - удержаться на плаву финансово и при этом не экономить на себе. Рассчитывать на денежную помощь со стороны не приходится. Напротив - близкие рассчитывают именно на Раков. Отказывая в просьбах, лучше быть вежливыми, но не забывать - "вы имеете полное право сказать "нет".
Телец
Август может стать для Тельцов месяцем больших достижений, но они возможны, только если они не испугаются занять разрушительную позицию. "Не оставить камня на камне от прошлого, шагнуть в полностью обновленную ситуацию и поменяться самому - вот секрет успеха сейчас".
Козерог
Весь месяц вы распяты между вопросами выгоды и свободой. Однако как раз сейчас "скучный" сценарий намного лучше. Хотя в случае нетривиального развития ситуации Козероги все равно смогут изобретательно выкрутиться.
Дева
С одной стороны "все навалилось", но с другой - Девы в своей тарелке и все контролируют. "Более того, этот навалившийся груз забот вы лично старательно приближали некоторое время назад. Ну и обязательно доведите до финала, не перенося на осень".
Скорпион
Месяц может сильно поменять всю жизнь Скорпионов, только инициатива будет не от них самих. Меняя обстановку, лучше не изменять себе и своим привычкам. После 20 августа обострится желание гоняться за несколькими зайцами разом, успевать больше обычного и легкомысленно относиться к серьезным опасностям, отмечает астролог.
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