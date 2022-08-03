В Московской области днем 3 августа произошел пожар на складе российского интернет-магазина Ozon, расположенного в селе Петровское в Истринском районе. В компании заявили, что возгорание возникло на складе, пишет "Медуза".
Видео ⟩ В Подмосковье произошел сильный пожар на складе Ozon
По неподтвержденной информации, из-за пожара погиб один человек. В скорой помощи Московской области сообщили "Интерфаксу", что
в пожаре пострадали 11 человек, двоих из них госпитализировали.
Пожар начался около 12:30 (по московскому времени) с отдельного блока оформления заказов, сообщает "Медуза"со ссылкой на "Интерфакс". Площадь пожара, по данным МЧС на 14:00, составила 35 тысяч квадратных метров. К тушению привлечены два вертолета Ка-32.
Более тысячи человек самостоятельно эвакуировались из здания до приезда пожарных. Они услышали сигнал тревоги и смогли покинуть свои места, рассказали сотрудники проекту "Осторожно, Москва".
В качестве основных версий крупного пожара рассматривается поджог и неисправность электрооборудования, сообщают экстренные службы.
В Ozon сообщили, что товары, находившиеся на горящем складе, скрыты на сайте интернет-магазина, покупателям вернут деньги, а продавцы получат компенсацию, пишет "Медуза" со ссылкой на РИА "Новости".
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