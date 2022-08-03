Женщина получила штраф в размере 700 евро за вождение автомобиля без OCTA

Как рассказала программе Bez Tabu рижанка, она везла ребенка к врачу на плановый осмотр, когда камера контроля скорости впервые зафиксировала ее белый Opel. Через 27 минут она вернулась по той же дороге, и фоторадар зафиксировал движение машины без OCTA во второй раз.

Мадара просит полицию о снисхождении, так как нарушение было совершено не умышленно. По словам женщины, обычно она полагалась на то, что страховщик напомнит ей, что срок действия OCTA истекает, чтобы она могла приобрести новый полис, но в этот раз этого не произошло.

Между тем в полиции заявляют, что по закону водитель обязан перед каждой поездкой убедиться в технической исправности транспортного средства. Это включает и наличие действующего обязательного гражданского страхования.

Так как автомобиль Мадары дважды проехал мимо мобильного фоторадара примерно за полчаса, следует считать, что было совершено два отдельных выезда и два нарушения соответственно.

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Видео: Сюжет передачи на латышском языке