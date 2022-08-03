Обострение в Нагорном Карабахе: что происходит и почему это важно

Азербайджан действительно обвиняет Армению в невыполнении взятых на себя трехсторонних обязательств. Так, 3 августа в очередной раз об этом говорил азербайджанский МИД.

Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде назвал происходящее сейчас в Карабахе контртеррористической операцией - "выявляются огневые точки противника, происходит ликвидация этих точек". По его словам, для Азербайджана вооружённые люди в Карабахе - это "бандитские формирования".

"Присутствие армянских вооруженных формирований, которые демонстрируют активность, мы видели, как они строят там оборонительные сооружения, это вызывало беспокойство азербайджанской стороны, - говорит он. - Нам обещали, что возьмут ситуацию под контроль, но этого не произошло".

Армянский политолог Александр Искандарян считает подобные эскалации давлением Азербайджана на армянскую сторону, чтобы добиться уступок в переговорах.

"Эта конкретная эскалация… может быть связана с двумя вещами, - говорит он Би-би-си. - Первое - это то, что Россия сейчас занята в Украине и ей не до Карабаха. И тут Азербайджан пытается прощупать красные линии, и проверяет насколько далеко можно зайти. Второе - идет переговорный процесс, и Азербайджан совмещает с переговорным процессом разные формы давления".

Редактор отдела Кавказа в издании Eurasianet Джошуа Кучера также считает, что "Россия сейчас отвлеклась на Украину, поэтому Азербайджан может осмелиться действовать более агрессивно перед лицом миротворцев". Но он не думает, что в этом Азербайджан будет заходить далеко.

Будет ли новая война?