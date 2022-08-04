Рейтинги партий: в Сейм теоретически могут пройти 12 списков

Приблизиться к 5%-ному барьеру и преодолеть его могут "Новое Единство" (НЕ), Национальное объединение (НО), "Согласие", "Для развития/За!", "Прогрессивные", Союз зеленых и крестьян (СЗК), Русский союз Латвии (РСЛ), "Объединенной список" (АО), "Латвия на первом месте" (ЛПМ), "За стабильность!", "Каждому и каждой" (КК) и "Консервативные".

Самой популярной партией остается представляемая премьер-министром Кришьянисом Кариньшем НЕ, рейтинг которой составляет 8,8%. По сравнению с июнем он снизился на 1,1 проц. пункта.

Далее в рейтинге следуют НО - 7,5% (+0,5 проц. пункта по сравнению с июнем), "Согласие" - 7,3% (+0,3 проц. пункта), "Для развития/За!" - 5,5% (-0,2 проц. пункта), СЗК - 5,1% (-0,4 проц. пункта) и "Прогрессивные" - 4,5% (-0,7 проц. пункта).

Больше всего за месяц рейтинг вырос у РСЛ - на 1,4 проц. пункта до 3,8%.

Рейтинг ЛПМ составляет 3,4% (+0,4 проц. пункта), АО - 3,3% (+0,6 проц. пункта), "За cтабильность!" - 2,9% (+0,1 проц. пункта), КК - 2,7% (+0,3 проц. пункта).

Больше всего за месяц упал рейтинг "Консервативных" - на 1,2 проц. пункта до 2,4%.

26,9% опрошенных сообщили, что не знают, за кого голосовать, а 12,9% не намерены участвовать в выборах.

В опросе приняли участие 1818 граждан Латвии.

Парламентские выборы в Латвии пройдут 1 октября.