Лавров говорит, что Россия не запятнала себя колониализмом. Так ли это?

Как и на Кавказе, у историков нет сомнений насчет колониального характера правления в Казахстане и Центральной Азии. Россия начала присоединять казахские земли еще до того, как формально стала империей, но процесс завоевания региона был завершен лишь в 1890-е.

Соперничая за влияние с Британской империей, с середины XIX века Россия захватила весь Западный Туркестан, как назывался регион тогда, до границы с Афганистаном, Индией и Китаем, подчиняя себе местные ханства и порой уничтожая тысячи представителей коренных народов.

Одним из финальных эпизодов покорения региона был штурм крепости Геок-Тепе в ходе Ахал-текинского похода генерала Скобелева. По разным сведениям, в Геок-Тепе были убиты несколько тысяч туркмен.

В Петербурге поход был воспринят как триумф, но не всеми. Поэт Семен Надсон, будущий кумир либеральной молодежи, а тогда юнкер военного училища, посвятил Скобелеву стихотворение, в котором обвинил его в жестоком разорении мирной страны: "Твой путь - позорный путь!".

Советские историки цитировали письмо Скобелева, где тот вспоминал: "Спокойствие в Азии находится в прямом отношении к массе вырезанных там людей".

"Мы убили две тысячи туркменов при Геок-Тепе; оставшиеся в живых долго не забудут этого урока: рубили саблями все, что попадалось под руку", - писал генерал.