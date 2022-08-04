Перепись природных объектов: леса и луга Латвии находятся в критически плохом состоянии

Хотя Латвия получила от Европейской комиссии замечания о недостаточной работе по обеспечению биоразнообразия, ответственное министерство не спешит с новыми предложениями по улучшению ситуации.

Чтобы шаг за шагом обследовать 1,3 млн га земли, переписчикам потребовалось пять лет - с 2017 по 2021 год. Перепись показала, что 10% территории страны занимают биотопы европейского значения, то есть важные для природного разнообразия Европы и потому охраняемые природные территории. В течение пяти лет открыты 52 новых вида, в том числе 10 видов грибов, семь видов мха, четыре вида лишайников и др. Некоторые открытия - редкие не только в масштабах Балтии, но и всей Европы.

Хотя лесохозяйственные и деревоперерабатывающие предприятия в рекламах часто используют лозунг "Латвия - земля лесов", важные для европейского биоразнообразия лесные биотопы занимают всего 334 597 га, что составляет 10% общей площади латвийских лесов.

"Основной вывод - леса очень фрагментированы. Это большая угроза для них в будущем, потому что в таких условиях вряд ли возможен перенос видов", - поясняет руководитель проекта переписи из Управления охраны природы Ириса Мукане.

Она считает, что необходимо разработать план, как спасти от вырубки важные для природного разнообразия леса.

Только за время переписи в течение пяти лет было потеряно около 4000 га лесных биотопов.

Вторым биотопом, который находится под угрозой, являются естественные травостои. В Латвии они в основном расположены на Видземской возвышенности, на востоке Латгале, в Селии и на лугах в пойме Лиелупе. В целом естественные травостои занимают только 0,7% площади страны.