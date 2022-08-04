Сенат США одобрил вступление Финляндии и Швеции в НАТО

"Это историческое голосование является важным сигналом неизменной, беспристрастной приверженности Соединенных Штатов НАТО и готовности нашего альянса к вызовам сегодняшнего и завтрашнего дня", - заявил президент США Джозеф Байден.

Таким образом, уже 23 из 30 государств - членов НАТО, в том числе Германия, согласились на прием Финляндии и Швеции. Документы об их вступлении должны быть ратифицированы всеми участниками альянса. Только после этого обе североевропейские страны будут защищены статьей 5 Устава НАТО, описывающей принцип коллективной обороны.

Возражения Турции против присоединения Швеции и Финляндии

Швеция и Финляндия в мае отказались от традиционного нейтралитета на фоне военного вторжения России в Украину и подали заявления на вступление в НАТО. Альянс запустил процедуру приема двух стран в НАТО в конце июня после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снял возражения против присоединения Швеции и Финляндии к блоку.