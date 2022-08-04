В Огрском крае в кювет вылетел пассажирский автобус: пострадали пять человек

Сегодня около 13:15 в полицию поступил вызов на дорогу Ледмане - Мадлиена, где автобус съехал в кювет и врезался в два дерева.

В результате аварии пострадали пять человек, четверо из них госпитализированы.

Движение на месте аварии блокировано, заблокированный участок дороги водителей призывают объезжать по автодорогам Аугшлигатне - Скривери (Р32) и Тинужи - Кокнесе (Р80).

⚠️Satiksmes negadījums uz a/c Madliena–Lēdmane (V972 https://t.co/wRMSbzhmIA), pie mājām Pīlādži. Satiksme negadījuma vietā bloķēta, informē @ugunsdzeseji. Apbraukšana pa a/c Augšlīgatne–Skrīveri P32 un Tīnūži–Koknese P80. pic.twitter.com/8JTqxsakDx — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) August 4, 2022