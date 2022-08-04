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В Огрском крае в кювет вылетел пассажирский автобус: пострадали пять человек

rus.tvnet.lv/LETA
В Огрском крае в кювет вылетел пассажирский автобус: пострадали пять человек
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Автомобиль скорой помощи. Иллюстративное фото
Автомобиль скорой помощи. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

В четверг в Огрском крае в ДТП с пассажирским автобусом пострадали пять человек, сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Лина Багдоне.

Сегодня около 13:15 в полицию поступил вызов на дорогу Ледмане  - Мадлиена, где автобус съехал в кювет и врезался в два дерева.

В результате аварии пострадали пять человек, четверо из них госпитализированы.

Движение на месте аварии блокировано, заблокированный участок дороги водителей призывают объезжать по автодорогам Аугшлигатне - Скривери (Р32) и Тинужи - Кокнесе (Р80).

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