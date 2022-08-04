Ученые: надо готовиться к краху цивилизации, вызванному изменением климата

В отчете, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, говорится, что пришло время серьезно рассмотреть наихудшие сценарии и разработать план того, что делать, если цивилизация когда-либо рухнет.

"Изменение климата сыграло свою роль в каждом массовом вымирании. Оно помогло рухнуть империям и сформировало историю. Даже современный мир кажется приспособленным к определенной климатической нише", - сказал Люк Кемп, ведущий автор доклада.

Авторы доклада считают, что к коннице уже известного в истории апокалипсиса, состоящего из эпидемий, войн и голода, присоединится "новинка" - экстремальная погода.

Недавняя история уже дала людям представление о том, как может выглядеть сочетание пандемий, экономической нестабильности и глобальной нехватки продовольствия. Хотя результат не очень приятный, на данный момент структуры глобальной цивилизации в значительной степени не повреждены. Правда, в какой-то момент эти конструкции могут рухнуть.

Проблема не столько в том, что мы не можем представить разные ужасные сценарии, а в том, что в этих предупредительных знаках нет ничего нового.