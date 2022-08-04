Люди с незапамятных времен любили размышлять о потенциальном конце света. Мы строим религии на фундаменте апокалипсиса. Мы создаем книги-антиутопии и фильмы, основанные на закате цивилизации всеми возможными способами. Вот почему довольно странно, что в разгар климатического кризиса потенциальные глобальные катастрофы так мало изучены.
Ученые: надо готовиться к краху цивилизации, вызванному изменением климата
В отчете, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, говорится, что пришло время серьезно рассмотреть наихудшие сценарии и разработать план того, что делать, если цивилизация когда-либо рухнет.
"Изменение климата сыграло свою роль в каждом массовом вымирании. Оно помогло рухнуть империям и сформировало историю. Даже современный мир кажется приспособленным к определенной климатической нише", - сказал Люк Кемп, ведущий автор доклада.
Авторы доклада считают, что к коннице уже известного в истории апокалипсиса, состоящего из эпидемий, войн и голода, присоединится "новинка" - экстремальная погода.
Недавняя история уже дала людям представление о том, как может выглядеть сочетание пандемий, экономической нестабильности и глобальной нехватки продовольствия. Хотя результат не очень приятный, на данный момент структуры глобальной цивилизации в значительной степени не повреждены. Правда, в какой-то момент эти конструкции могут рухнуть.
Проблема не столько в том, что мы не можем представить разные ужасные сценарии, а в том, что в этих предупредительных знаках нет ничего нового.
"Мы все больше понимаем, что наша планета – более сложный и хрупкий организм. Мы должны просчитать катастрофу, чтобы избежать ее", - сказал климатолог Йохан Рокстрем.
Это правда, что изменение климата уже трудно остановить. Если бы мы полностью изменили наше поведение, законодательство и быстро внедрили инновации, мы могли бы замедлить глобальное потепление и избежать новой катастрофы каждые шесть месяцев.
Если ничего не изменится, мы можем быть уверены, что средняя температура воздуха между 2030 и 2052 годами будет на 1,5 градуса Цельсия выше, чем средняя температура воздуха до индустриализации.
"Мы знаем, что повышение температуры имеет «толстый хвост», что означает широкий диапазон маловероятных, но потенциально экстремальных результатов. Смотреть в будущее с ускоряющимся изменением климата, оставаясь при этом слепым к наихудшим сценариям, это в лучшем случае наивное управление рисками, а в худшем – фатальная глупость", - добавил Кемп.
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