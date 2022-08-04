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Китай запустил управляемые ракеты вблизи Тайваня

rus.tvnet.lv
Китай запустил управляемые ракеты вблизи Тайваня
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Тайвань. Иллюстративное фото
Тайвань. Иллюстративное фото Фото: AP/Scanpix

Министерство обороны Тайваня заявило, что в четверг, 4 августа, китайские военные запустили "несколько классов управляемых ракет Tongfeng" по водам к северо-востоку и юго-западу от Тайваня.

Ракеты были обнаружены в 13:56 по местному времени (в 8:56 по латвийскому времени), после чего были активированы соответствующие системы защиты, сообщил прессе представитель министерства.

В министерстве осудили этот "иррациональный шаг, угрожающий миру в регионе".

Министр обороны Японии Нобуо Киси заявил в четверг, что баллистические ракеты, выпущенные Китаем, впервые попали в исключительную экономическую зону Японии.

"Считается, что пять из девяти баллистических ракет, выпущенных Китаем, упали в исключительной экономической зоне Японии", - заявил журналистам японский министр.

Министерство обороны Японии заявило, что четыре из пяти ракет, приземлившихся в исключительной экономической зоне Японии, предположительно пролетели над островом Тайвань.

Япония направила Китаю дипломатический протест.

Китай применил боевые ракеты в ходе воздушных и военно-морских маневров, так как ранее командования китайских вооруженных сил заявляло о маневрах в шести районах морских вод вокруг Тайваня.

Позднее представитель китайских вооруженных сил также подтвердил, что вблизи Тайваня были выпущены ракеты.

Министерство обороны Китая заявило во вторник, 2 августа, что пока спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси находится с визитом на Тайване, военные учения пройдут в нескольких регионах в морских водах вокруг Тайваня.

Тайвань и материковый Китай управляются раздельно, так как в 1949 году националистическое правительство Китайской Республики, потерпевшее поражение в гражданской войне, укрылось на этом острове, а Китайская Народная Республика была провозглашена на материковом Китае, который считает Тайвань часть его территории.

Демократический Тайвань живет под постоянной угрозой китайского вторжения.

Галерея: остров Тайвань

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