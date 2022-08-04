Видео ⟩ В Эстонии BMW сбил несколько человек во время дрифта на парковке

Полиция возбудила дело по факту аварии, произошедшей вечером 28 июля, когда автомобиль BMW боком задел зрителей на парковке торгового центра Ülemiste. Всех, кто пострадал в этом инциденте, просят связаться с полицией по адресу: pohja.lmt@politsei.ee. Водитель автомобиля, участвовавшего в ДТП, уже установлен, но он может и сам обратиться в полицию.

Полиция напоминает, что, развлекаясь или отрабатывая различные навыки и стили вождения, вы должны выбрать подходящее и специально отведенное место, где вы не будете подвергать опасности посторонних людей или других участников дорожного движения. Если есть серьезное желание развивать свои навыки вождения, то гораздо более подходящими местами являются, например, контролируемые и охраняемые трассы с их различными поворотами и границами трассы. Только там вы сможете по-настоящему овладеть автомобилем.