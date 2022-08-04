Поздно вечером 28 июля во время дрифта на парковке торгового центра Ülemiste BMW сбил нескольких зрителей. Полиция разыскивает пострадавших в ДТП и просит водителя самому связаться с правоохранительными органами, сообщает Rus.Postimees.
Видео ⟩ В Эстонии BMW сбил несколько человек во время дрифта на парковке
Полиция возбудила дело по факту аварии, произошедшей вечером 28 июля, когда автомобиль BMW боком задел зрителей на парковке торгового центра Ülemiste. Всех, кто пострадал в этом инциденте, просят связаться с полицией по адресу: pohja.lmt@politsei.ee. Водитель автомобиля, участвовавшего в ДТП, уже установлен, но он может и сам обратиться в полицию.
Полиция напоминает, что, развлекаясь или отрабатывая различные навыки и стили вождения, вы должны выбрать подходящее и специально отведенное место, где вы не будете подвергать опасности посторонних людей или других участников дорожного движения. Если есть серьезное желание развивать свои навыки вождения, то гораздо более подходящими местами являются, например, контролируемые и охраняемые трассы с их различными поворотами и границами трассы. Только там вы сможете по-настоящему овладеть автомобилем.
В TikTok стремительно распространяется видеоролик, на котором несколько автомобилей дрифтят на парковке торгового центра Ülemiste. Но в какой-то момент черный BMW сбил несколько человек.
Молодой человек, находившийся на месте происшествия, рассказал Elu24, что в четверг около 23 часов люди образовали круг, в центре которого начали дрифтить автомобили. "Шансов увернуться практически не было, потому что люди стояли так близко друг к другу", – вспоминает молодой человек. Поначалу все шло по плану, и толпа подбадривала водителей, но в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля.
"Вдруг третья машина оказалась в центре, и остальные начали кружить вокруг нее. Красный автомобиль подъехал слишком близко к черному, и черный автомобиль сделал большую дугу, чтобы избежать столкновения2. Именно в этот момент черный BMW задел толпу.
"Я увидел, что машинам потребуется для маневров больше места, и отпрыгнул назад, но парень, стоящий рядом со мной, отлетел от удара об машину", – вспоминает он. Удар был настолько сильным, что и мужчина, и девочка, которая тоже рядом стояла, долгое время лежали на земле. "Мужчина встал и, прихрамывая, отошел от места аварии, а девушке было ещё хуже". Точно неизвестно, насколько серьезными были травмы, скорую помощь, как говорит свидетель, не вызывали. "Я уехал в полночь, и, по крайней мере, на тот момент скорую помощь еще не вызвали".
Молодой человек, который и раньше ходил на дрифт-шоу, признал, что такие инциденты случаются, и никого нельзя в этом винить. Это самое серьезное происшествие, которое на его глазах случилось на подобных мероприятиях.
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