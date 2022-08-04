Власти Эстонии решили убрать из публичного пространства все советские памятники

В среду и в ночь на четверг, 4 августа, вокруг монумента уже были замечены десятки человек. По данным полиции, пока они вели себя спокойно.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что "танк нужно убрать в течение месяца", при необходимости созвав для этого внеочередное заседание парламента. Он напомнил о массовых выступлениях русскоязычного населения страны в 2007 году, при переноске памятника воину-освободителю Таллина от фашистов "Бронзовый солдат". Тогда в результате вспыхнувших беспорядков погиб один человек. По словам Рейнсалу, если правительство позволит конфликту вокруг танка Т-34 в Нарве затянуться, это может привести к схожим последствиям.

Эстония прекратила выдавать гражданам России ВНЖ

28 июля правительство Эстонии своим постановлением запретило предоставление гражданам РФ временного вида на жительство и учебных виз. Урмас Рейнсалу обяснил эти меры необходимостью "обеспечения неослабевающего давления" на Россию с тем, чтобы остановить ее агрессию в отношении Украины. "Это положительно скажется на нашей собственной безопасности", - добавил глава эстонского МИДа.