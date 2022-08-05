Секрет Эрдогана. Эксперт о том, как Турция выигрывает от войны в Украине

- Я очень пессимистично настроена по этому вопросу. Насколько посредник может сыграть конструктивную роль, если государство-агрессор не готово приостановить свои вооруженные действия? Я думаю, что мы должны понимать ограниченность позиции Турции в этом вопросе. Что касается попыток Турции подтолкнуть Украину к какому-то соглашению, мы это уже видим, это уже происходит. Если последить за лексикой Эрдогана и других турецких официальных лиц, они говорят о том, что очень важно заключить мир и пытаются очень мягко обходить стороной вопрос о том, кто является главным препятствием на пути к миру. То, что Россия делает сейчас, - это просто попытка выиграть время. Попытка представить себя как благонадежного партнера, который очень заботится о мировой продовольственной безопасности, но на самом деле продолжает преследовать свои военные цели в Украине. И когда Турция пытается представить соглашение (по зерну. - Ред.) как путь к урегулированию, мне кажется, что это определенная иллюзия.