Расследование соратников Навального о бывшей жене Путина - что в нем?

Стоимость поступлений от арендаторов Рейтер тогда оценивал в 3 млн долларов в год, а соратники Навального сейчас - 250 млн рублей в год (около 4 млн долларов). Арендаторы - ВТБ, Сбербанк, "Бургер Кинг", аптека и коллекторское агентство, перечисляют соратники Навального.

Они утверждают, что узнали зарплату бывшей жены Путина в "Центре развития межличностных коммуникаций": якобы до октября 2020 года она "платила себе" по 1 млн рублей в месяц, а с октября 2020 года - 2 млн рублей.

Одно из главных утверждений расследования - то, что структура бывшей жены Путина и ее нового мужа получает финансирование от мэрии Москвы, Газпромбанка и "Северстали" Алексея Мордашова. Ссылаясь на якобы изученные ими банковские проводки, авторы утверждают, что три крупнейших спонсора "Центра развития межличностных коммуникаций" - вот эти три юридические лица.

"За три года от мэрии Москвы центр получил 175 млн рублей", - утверждают авторы расследования. От Газпромбанка - якобы 140 млн рублей, от "Северстали" - 100 млн рублей. Мэрия, Газпромбанк и "Северсталь" не комментировали эти утверждения.

Из расследования следует, что Очеретный покупает квартиры и дома на юге Франции, в Швейцарии и Испании. Общую стоимость заграничной недвижимости расследователи оценивают почти в 600 млн рублей.