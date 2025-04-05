Смертность матерей при родах в Латвии выше, чем в среднем по Европе

В плане определены несколько направлений деятельности: первичная и вторичная профилактика заболеваний, диагностика и лечение заболеваний, совершенствование детского здравоохранения, а также медицинское обслуживание беременных женщин и рожениц и уход за новорожденными.

Следуя этому плану, Минздрав рассчитывает к 2027 году снизить показатели материнской смертности до средних показателей по Европе, а показатели перинатальной смертности сократить до порога ниже 5 на 1000 родившихся живыми и мертвыми.

Кроме того, планируется снизить младенческую смертность до двух из 1000 родившихся живыми, в том числе сократить показатель смертности детей до пяти лет с тем, чтобы он не достигал 50 на 100 000 жителей.

В 2027 году предполагается сократить число несовершеннолетних беременных до 0,5% от всех состоящих на учете беременных женщин и сократить количество искусственно абортов, проведенных несовершеннолетним, до 300 на 1000 родившихся живыми.

По данным Минздрава, в 2023 году зарегистрировано 14 270 родов. В распределении по возрастным группам больше всего рожениц - 34% - было в возрастной группе от 30 до 34 лет. В динамике наблюдается снижение доли более молодых рожениц, соответственно, растет доля более зрелых рожениц.

Так, в 2023 году 0,7% составили несовершеннолетние роженицы - за последние десять лет этот показатель снизился более чем в два раза. Кроме того, 0,4% рожениц были в возрасте старше 45 лет, и этот показатель за последние десять лет вырос в несколько раз.