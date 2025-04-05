Через знакомую, которая покинула Сватовщину, но позже вернулась ухаживать за пожилой матерью, дочь Алексея сумела переслать родителям нотариально заверенную доверенность на ребенка — чтобы с ней бабушка могла пересечь границу.

«Мама разрывалась между двумя внуками. Моя сестра выбрала жить в оккупированном Лисичанске, ее сын также на тот момент жил с нашими родителями. Но в конце концов моего ребенка решилась вывести мама, а своего сына сестра забрала к себе в Лисичанск», — объясняет Светлана.

Выбор сестры женщина не осуждает — каждый живет как может, считает она.

Первая попытка выехать из Сватовщины для Оксаны и ее внука оказалась неудачной. Российским пограничникам не понравилось словосочетание «оккупированная территория» в доверенности от украинского нотариуса. Им пришлось вернуться обратно.

«Дочь начала искать нового нотариуса и новой возможности передать документ, — объясняет Оксана. — Мы очень хотели все сделать летом, во время каникул, чтобы российские власти не сразу заметили отсутствие детей в школе».

Когда удалось передать новый документ, бабушка с внуком снова отправились в путь. Через несколько дней они пересекли границу с Беларусью.

В Боярке сына и маму уже ожидала Светлана. Специально для родителей она арендовала дом побольше. Дождаться оставалось только отца.