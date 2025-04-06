Эстонские отпечатки на "Искандерах": фирмы страны-соседа перевозят украинский титан в Россию

Компания украинского бизнесмена и бывшего депутата Верховной Рады, который во времена Майдана призывал на помощь лидера российского режима Владимира Путина, после начала войны поставляла в Россию титан, добытый из недр Украины, через эстонские фирмы, пишет Rus.Postimees.
Схема напоминает ту, о которой Postimees писал в мае прошлого года: тогда сообщалось, что с украинского госпредприятия через эстонские фирмы в Россию, в том числе на заводы государственного оборонного концерна "Ростех", поступали различные титановые оксиды: например, ильменитовый и рутиловый концентраты. Но в этот раз речь идет о других компаниях - ExpoGroup и Alus Grupp - и другой товарной группе: о титанe. Этот материал не находится под санкциями Европейского союза.