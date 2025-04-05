PVD: Клубника и черника не виноваты в случаях заражения E. coli

Впрочем, информация о заражениях и проверках примерно на неделю снизила объемы продаж ягоды.

Торговец клубникой Эгита рассказала передаче, как PVD проверяла ягоды. "Ягоды на проверку были взяты с каждого стола, абсолютно с каждого стала брала PVD, результаты все негативные. Все в порядке", - отметила торговец.

Скидки на клубнику и чернику есть как на рынках, так и в некоторых супермаркетах, однако торговцы не связывают это с информацией о E. coli.

Так как официально подтверждено, что ягоды безопасны для употребления, интерес потребителей к их приобретению только растет.

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