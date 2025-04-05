PVD: Клубника и черника не виноваты в случаях заражения E. coli

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) проверила продаваемую супермаркетами клубнику и чернику, и в ходе проверок не было получено подтверждений, что эти ягоды могут быть виновными в случаях заболевания E. coli, сообщила вечером в пятницу передача Panorāma.
Впрочем, информация о заражениях и проверках примерно на неделю снизила объемы продаж ягоды.
Торговец клубникой Эгита рассказала передаче, как PVD проверяла ягоды. "Ягоды на проверку были взяты с каждого стола, абсолютно с каждого стала брала PVD, результаты все негативные. Все в порядке", - отметила торговец.
Скидки на клубнику и чернику есть как на рынках, так и в некоторых супермаркетах, однако торговцы не связывают это с информацией о E. coli.
Так как официально подтверждено, что ягоды безопасны для употребления, интерес потребителей к их приобретению только растет.
Подробнее смотрите в сюжете передачи:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!