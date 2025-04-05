Партия "Для развития Латвии" назвала главные приоритеты предвыборных программ

Непредставленная в парламенте партия "Для развития Латвии" в субботу на конгрессе в Резекне приняла манифест о выборах в самоуправления, в котором изложены принципы формирования предвыборных программ, особое внимание уделено повышению безопасности Латвии, развитию экономики и регионов, сообщили агентству LETA в политической силе.
Члены партии в субботу поддержали манифест о муниципальных выборах в Латвии 2025 года, озаглавленный "Латвии необходимо целенаправленное и быстрое развитие - мы добьемся, чтобы Латвия снова росла. У нас есть план и есть команда".
Манифест определяет принципы создания программ "Для развития Латвии" по всей стране. В предвыборных программах к выборам в самоуправления партия подчеркивает свою приверженность заботе о безопасности Латвии, обеспечению роста экономики Латвии, укреплению всех регионов Латвии, расширению доступа к хорошему образованию для каждого латвийского ребенка, поддержке семей с детьми, а также заботе о самых слабых и содействию равенству.
Партия на выборы в самоуправления смотрит с оптимизмом. Цели программ партии - удержать людей в регионах и в Латвии в целом, привлекая инвестиции, обеспечивая жилье, качественное и доступное образование, возможности здорового образа жизни и безопасное государство.
Глава партии Юрис Пуце, выступая на конгрессе, сказал, что дальнейшее развитие партии в Резекне очень важно, потому что один из основных мотивов партии - "Латвия - это не только Рига". Партия осознает, что развитие регионов Латвии - это не просто вопрос равенства и справедливости и лозунг социальной помощи, а политическое убеждение о Латвии, объединяющее Курземе, Земгале, Видземе и Латгалею
Он отметил, что без развитых регионов будущее Латвии под угрозой.
Пуце на конгрессе раскритиковал продвижение крупнейшего инвестиционного проекта в Латвии - Rail Baltica. Он указал, что недавно был сменен министр сообщения, однако по-прежнему непонятно, как этот проект будет реализован. Он указал, что "огромный клубок проблем был сдвинут всего на несколько шагов вперед".
"Премьер-министр и министры закрывают глаза и надеются, что новых неприятностей не будет. Тем временем проблемы в транспортном секторе только усугубляются - дороги не ремонтируются, airBaltic медленно умирает", - продолжил критику Пуце.
В свою очередь член правления "Для развития Латвии" Артис Пабрикс в ходе своего выступления отметил ответственность самоуправлений в критически важном в настоящее время секторе безопасности, призвав не держаться за должности, а дать возможность делать дела.
"Для развития Латвии" подаст списки кандидатов в депутаты в 22 самоуправлениях, всего в списки включено более 500 кандидатов в депутаты.
В своих выступлениях лидеры партий также напомнили о ситуации в стране в целом, в которой изменения ожидаются осенью 2026 года, когда пройдут очередные парламентские выборы.
Судя по опубликованной Центральным статистическим управлениям информации, "Для развития Латвии" уже подала списки на участие в выборах в нескольких самоуправлениях Латвии, в том числе в Алуксненском, Олайнском и Балвском краях.
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