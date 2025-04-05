Партия "Для развития Латвии" назвала главные приоритеты предвыборных программ

Он отметил, что без развитых регионов будущее Латвии под угрозой.

Пуце на конгрессе раскритиковал продвижение крупнейшего инвестиционного проекта в Латвии - Rail Baltica. Он указал, что недавно был сменен министр сообщения, однако по-прежнему непонятно, как этот проект будет реализован. Он указал, что "огромный клубок проблем был сдвинут всего на несколько шагов вперед".

"Премьер-министр и министры закрывают глаза и надеются, что новых неприятностей не будет. Тем временем проблемы в транспортном секторе только усугубляются - дороги не ремонтируются, airBaltic медленно умирает", - продолжил критику Пуце.

В свою очередь член правления "Для развития Латвии" Артис Пабрикс в ходе своего выступления отметил ответственность самоуправлений в критически важном в настоящее время секторе безопасности, призвав не держаться за должности, а дать возможность делать дела.

"Для развития Латвии" подаст списки кандидатов в депутаты в 22 самоуправлениях, всего в списки включено более 500 кандидатов в депутаты.

В своих выступлениях лидеры партий также напомнили о ситуации в стране в целом, в которой изменения ожидаются осенью 2026 года, когда пройдут очередные парламентские выборы.

Судя по опубликованной Центральным статистическим управлениям информации, "Для развития Латвии" уже подала списки на участие в выборах в нескольких самоуправлениях Латвии, в том числе в Алуксненском, Олайнском и Балвском краях.