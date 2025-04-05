Компания Илона Маска заключила контракт с правительством США на 5,9 миллиарда долларов

SpaceX доставит в космос военные спутники, сообщили в субботу Космические силы США.

Правительство США также заключило контракты с предприятием United Launch Services на 5,4 миллиарда долларов и компанией миллиардера Джефа Безоса Blue Origin на 2,4 миллиарда долларов.

До 2029 года запланировано 54 миссии по доставке военных спутников в космос, и 28 из них осуществит SpaceX.

"В результате этого нашим миссиям национальной безопасности будет гарантирован доступ к космосу, что увеличивает готовность вооруженных сил", - сообщили Космические силы США.