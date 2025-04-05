Компания Илона Маска заключила контракт с правительством США на 5,9 миллиарда долларов

Компания миллиардера Илона Маска SpaceX заключила контракт с правительством США на 5,9 миллиарда долларов (5,3 миллиарда евро), пишет DPA.
Правительство США также заключило контракты с предприятием United Launch Services на 5,4 миллиарда долларов и компанией миллиардера Джефа Безоса Blue Origin на 2,4 миллиарда долларов.
До 2029 года запланировано 54 миссии по доставке военных спутников в космос, и 28 из них осуществит SpaceX.
"В результате этого нашим миссиям национальной безопасности будет гарантирован доступ к космосу, что увеличивает готовность вооруженных сил", - сообщили Космические силы США.
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