Более 1200 демонстраций против Дональда Трампа и Илона Маска запланированы 5 апреля по всей стране. По словам устроителей, у монумента Вашингтону в американской столице ожидалось более 20 000 человек.
Более 1200 демонстраций против президента США Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска запланированы в субботу, 5 апреля, по всей стране 150 группами, включая организации по защите гражданских прав, профсоюзы, объединения ЛБГТК+, ветеранов и активистов, работавших на выборах. Об этом сообщили агентства AP, Reuters и AFP.
Местами проведения стали, в частности, Национальный Молл в Вашингтоне, районы возле капитолиев и другие площадки во всех 50 штатах.
По данным Reuters, к акциям уже присоединились тысячи митингующих по всей стране. Как рассказали устроители, у монумента Вашингтону в американской столице ожидается более 20 000 человек.
WATCH LIVE: 'Hands Off' protest against Trump and Musk's federal cuts in Washington, D.C. https://t.co/eKcbJdbfWa— PBS News (@NewsHour) April 5, 2025
"Не мой президент!"
Большой баннер "Руки прочь!" был растянут под открытым небом в нескольких кварталах от Белого дома, передало AFP. Некоторые из протестующих держали в руках таблички с надписями: "Не мой президент!", "Фашизм пришел", "Остановите зло" и "Руки прочь от нашего соцобеспечения".
Одна из пришедших - 66-летняя Джейн Эллен Саумс - заявила, что с тревогой наблюдает за тем, как администрация Трампа разрушает демократические институты Америки.
Протесты недовольных также прошли в Париже, Риме и Лондоне. Демонстрации были запланированы в Мексике и в Канаде.
Демонстрации у Службы соцобеспечения США
Митингующие осудили действия администрации Трампа, направленные на увольнение тысяч федеральных служащих, фактическое закрытие целых агентств, депортацию иммигрантов, сокращение защиты транс-людей и федерального финансирования программ здравоохранения, сообщило агентство AP.
Несколько сотен человек собрались 5 апреля у штаб-квартиры Службы социального обеспечения США близ Балтимора, чтобы выразить протест против сокращений в управлении, которое выплачивает пособия пожилым людям и инвалидам.
Историческая акция протеста в Сенате
Ранее американский демократ Кори Букер провел историческую акцию протеста в Сенате, выступив с рекордной по длительности речью, в которой он предупреждал об угрозах в результате политики Трампа. Сенатор из Нью-Джерси выступал в течение 25 часов 5 минут, что стало рекордом в современной истории верхней палаты Конгресса США.
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