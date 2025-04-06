Одна из пришедших - 66-летняя Джейн Эллен Саумс - заявила, что с тревогой наблюдает за тем, как администрация Трампа разрушает демократические институты Америки.

Протесты недовольных также прошли в Париже, Риме и Лондоне. Демонстрации были запланированы в Мексике и в Канаде.

Демонстрации у Службы соцобеспечения США

Митингующие осудили действия администрации Трампа, направленные на увольнение тысяч федеральных служащих, фактическое закрытие целых агентств, депортацию иммигрантов, сокращение защиты транс-людей и федерального финансирования программ здравоохранения, сообщило агентство AP.

Несколько сотен человек собрались 5 апреля у штаб-квартиры Службы социального обеспечения США близ Балтимора, чтобы выразить протест против сокращений в управлении, которое выплачивает пособия пожилым людям и инвалидам.

Историческая акция протеста в Сенате

Ранее американский демократ Кори Букер провел историческую акцию протеста в Сенате, выступив с рекордной по длительности речью, в которой он предупреждал об угрозах в результате политики Трампа. Сенатор из Нью-Джерси выступал в течение 25 часов 5 минут, что стало рекордом в современной истории верхней палаты Конгресса США.