Ситуация на Запорожской АЭС "вышла из-под контроля", говорит МАГАТЭ. Чем это грозит?

Важно то, что выброс радиоактивного цезия при аварии в Запорожье будет единовременным, и то, куда он устремится, будет зависеть от метеорологических условий в день аварии. Пострадать потенциально могут и Москва, и Курская область, и Европа.

К аварии может привести, например, пожар. "Сейчас они [россияне] нагнали военную технику в машинный зал первого энергоблока, где находится турбогенератор. Там хранится большое количество технического масла. Это пожароопасное помещение, в случае пожара площадь для работы противопожарной техники, систем пожаротушения, соответственно, меньше", - говорит украинский эксперт.

На площадке АЭС в специальных контейнерах хранится отработанное ядерное топливо (на карте выше это сооружение обозначено цифрой 4). Случайный или намеренный удар по контейнерам может привести к возгоранию и аварии.

Еще один фактор риска состоит в том, что на АЭС не поступают запчасти из неоккупированной Украины. "Не проводятся качественно ремонты, потому что ремонты делают как правило на аутсорсинге люди, которые не поедут на оккупированную АЭС", - уточняет Кошарная.

"Когда Гросси говорит, что нарушены все процедуры, он не ошибается. Станция - это режимный объект. Даже некоторым ее сотрудникам нельзя заходить во все помещения. Контроля над этим сейчас нет", - добавляет эксперт.

Персонал АЭС, работающий под присмотром российских военных и рядом с привезенными Россией сотрудниками Росатома, находится в условиях психологического давления и может совершить ошибку.