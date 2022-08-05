Видео ⟩ "Пенная вечеринка" без одежды на мойке самообслуживания в Таллинне

Опасен ли для здоровья популярный тренд молодежи?

Работник автомойки AutoSpa Сергей рассказал, что все зависит от типа используемого моющего раствора. "Если используются органические моющие средства, которые используем и мы, то это безопасно как для автомобиля, так и для тела человека. Химия, безусловно, может иметь более тяжелые последствия, особенно с высоким содержанием кислот или щелочей", - рассказал Сергей.

"Никто не знает, какую химию и в какой концентрации используют автомойки самообслуживания. На мой взгляд - это опасно. Последствия могут быть плачевные: ожоги и даже выпадания волос".

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