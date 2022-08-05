На выборах в Сейм можно будет голосовать с непродленными документами

Люди могут пользоваться такими документами до 30 апреля 2023 года, сообщили агентству LETA в МВД.

Проект будет предусматривать, что в случаях, когда срок действия документа, удостоверяющего личность гражданина Латвии, негражданина или лица без гражданства - паспорта или удостоверения личности (ID-карты) - истек после 1 марта 2020 года, этот документ может использоваться для идентификации личности до 30 марта 2023 года, если он не стал недействительным по другим причинам, например, был поврежден или изменились сведения, зафиксированные в документе.

Лица, чьи паспорта и удостоверения личности просрочены с 1 марта 2020 года, не будут оштрафованы.

К 1 октября 2022 года истечет срок действия 26 661 документа, удостоверяющего личность, взамен которого новый еще не получен.

С учетом того, что в марте 2020 года в стране была введена чрезвычайная ситуация для ограничения распространения вируса Covid-19, установлены различные меры предосторожности и ограничения, количество документов, выдаваемых Управлением по делам гражданства и миграции (PMLP), уменьшилось, так как клиенты принимались только по предварительной записи.

На получение услуг в PMLP стоят огромные очереди.