Война в Украине. Как живет Николаев, который бомбят и днем, и ночью

Я застал 58-летнего зубного врача Александра Яковенко сметающим с кухонного стола осколки оконного стекла. Два часа назад на его улице взорвались кассетные бомбы. Он все время задавался вопросом, почему он все еще жив.

Уборка после обстрела Фото: Getty Images

"Я не могу этого объяснить. Меня уже давно должны были убить. Каждую ночь звучит сирена. Я не знаю, почему, но прошлой ночью я решил перебраться из спальни в другую часть квартиры", - сказал он, указав на изрешеченную осколками стену. Если бы он спал на обычном месте, сейчас он, скорее всего, был бы уже мертв.

Его соседка Ольга, пришедшая помочь убраться, зарыдала.

"Что я внуку скажу? Однажды ночью он проснулся в слезах и говорит мне: бабушка, я хочу жить", - сказала она, после чего продолжила заметать осколки с пола.

Светлана Харланова на пороге своего дома, чудом уцелевшего после обстрела Фото: BBC

Пытаясь найти хоть какой-то смысл в происходящем, некоторые николаевцы ищут утешения в вере.

"На все Божья воля. Что будет, то и будет", - говорит 67-летняя Светлана Харланова, стоя на пороге своего чудом уцелевшего дома. Четыре часа назад ракета вырвала глубокую воронку на ее дворе, оставив хозяйку с небольшим осколочным ранением головы.

Другие же - ищут утешения в том, что в первые месяцы войны было в Николаеве под запретом.