В четверг, 4 августа, вскоре после 9:30 утра в Рижскую муниципальную полицию поступил звонок от жительницы Кенгарагса, которая заявила, что по лестничной клетке жилого дома бегает оставленный без присмотра малолетний ребенок в трусах с собакой. На место был направлен ближайший экипаж полиции.
Грязные подгузники, мусор и мухи: в квартире в Кенгарагсе дети живут в ужасных условиях
Прибывшие на место сотрудники полиции встретили звонившую женщину, которая объяснила, что дверь соседской квартиры открыта, по лестничной клетке бегает босиком 5-летний ребенок с собакой без поводка, а мать ребенка якобы дома, но она ее не видела.
Войдя в квартиру, сотрудники полиции заметили еще одного голого ребенка и спящую в дальней комнате мать, рядом с которой спал еще один ребенок.
Сразу было видно, что в квартире антисанитария - грязная посуда с остатками еды, немытые и липкие полы, разбросанные вещи и одежда, мешки с мусором, грязные подгузники и летающие мухи. Кроме того, на полу в туалете были фекалии.
Дети утверждали, что не ели со вчерашнего дня. Также у детей нет своего спального места и они спят на полу.
Сотрудники полиции разбудили мать детей, которая объяснила, что не употребляла алкоголь и несколько месяцев не убиралась в квартире. Она сказала, что давала детям еду, но не могла объяснить когда. Женщина добавила, что детей возили к врачу в прошлом году, у собаки тоже были все необходимые документы.
Полицейские объяснили матери, что дети не могут находиться в таких условиях, поэтому их доставят в кризисный центр.
Матери также сделали тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, который не показал промилле.
На место была вызвана бригада Службы неотложной медицинской помощи, которая осмотрела детей и пришла к выводу, что с ними все в порядке, поэтому госпитализация не требуется.
С учетом обстоятельств составлены три решения о разлучении ребенка с семьей и возбуждено дело об административном правонарушении. Информация также была передана Рижскому сиротскому суду и социальной службе.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!