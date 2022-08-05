Грязные подгузники, мусор и мухи: в квартире в Кенгарагсе дети живут в ужасных условиях

Прибывшие на место сотрудники полиции встретили звонившую женщину, которая объяснила, что дверь соседской квартиры открыта, по лестничной клетке бегает босиком 5-летний ребенок с собакой без поводка, а мать ребенка якобы дома, но она ее не видела.

Войдя в квартиру, сотрудники полиции заметили еще одного голого ребенка и спящую в дальней комнате мать, рядом с которой спал еще один ребенок.

Сразу было видно, что в квартире антисанитария - грязная посуда с остатками еды, немытые и липкие полы, разбросанные вещи и одежда, мешки с мусором, грязные подгузники и летающие мухи. Кроме того, на полу в туалете были фекалии.

Дети утверждали, что не ели со вчерашнего дня. Также у детей нет своего спального места и они спят на полу.

Сотрудники полиции разбудили мать детей, которая объяснила, что не употребляла алкоголь и несколько месяцев не убиралась в квартире. Она сказала, что давала детям еду, но не могла объяснить когда. Женщина добавила, что детей возили к врачу в прошлом году, у собаки тоже были все необходимые документы.

Полицейские объяснили матери, что дети не могут находиться в таких условиях, поэтому их доставят в кризисный центр.

Матери также сделали тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, который не показал промилле.

На место была вызвана бригада Службы неотложной медицинской помощи, которая осмотрела детей и пришла к выводу, что с ними все в порядке, поэтому госпитализация не требуется.

С учетом обстоятельств составлены три решения о разлучении ребенка с семьей и возбуждено дело об административном правонарушении. Информация также была передана Рижскому сиротскому суду и социальной службе.