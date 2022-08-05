В Болдерае пьяный отец разделся на глазах у маленькой дочери

Вечером в четверг, 4 августа, в муниципальную полицию позвонила очевидица, которая сообщила, что в Болдерае на остановке общественного транспорта сидит мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения с малолетней дочерью.

По прибытии по указанному адресу сотрудников полиции встретили несколько очевидцев. Мужчина признался, что употреблял алкогольные напитки. Его попытка встать не увенчалась успехом из-за алкогольного опьянения, и он снова сел.

Нарушитель с трудом вспомнил свои личные данные, он также не смог назвать данные своей дочери. Однако сотрудники полиции выяснили у девочки ее имя и фамилию. Также удалось получить информацию о матери ребенка.

На месте происшествия мужчина отказался пройти тест на алкоголь и начал ругаться в присутствии ребенка оскорбительными словами, а позже демонстративно снял штаны, раздевшись перед всеми прохожими.

Полиция приняла решение доставить мужчину на улицу Твайка для проведения экспертизы, где было установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Девочку доставили к матери, которая встретила сотрудников правоохранительных органов и дочь по адресу заявленного места жительства.

В отношении отца ребенка возбуждено два дела об административных правонарушениях - за неисполнение в полном объеме родительских обязанностей и за мелкое хулиганство.