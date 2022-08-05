В четверг утром, 4 августа, в населенном пункте Гаркалнского края произошло ДТП. Автомобиль Volvo врезался в дерево, в результате чего пассажиру потребовалась медицинская помощь, сообщает передача Degpunktā.
Видео ⟩ В результате аварии машина врезалась в дерево, пассажир попал в больницу
В результате аварии машина врезалась в дерево, пассажир попал в больницу
На видео видно, что машина либо успела объехать электрический столб, либо не въехала в него по счастливой случайности, но не успела объехать следующее препятствие - дерево.
Движущаяся машина влетела прямо в ствол и осталась в кювете. К счастью, скорость не была слишком высокой.
В аварии участвовали две машины, и каждый водитель рассказывает свою правду. Поэтому виновного в данной ситуации будет устанавливать полиция.
Подробнее - в сюжете передачи!
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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