Видео ⟩ В результате аварии машина врезалась в дерево, пассажир попал в больницу

На видео видно, что машина либо успела объехать электрический столб, либо не въехала в него по счастливой случайности, но не успела объехать следующее препятствие - дерево.

Движущаяся машина влетела прямо в ствол и осталась в кювете. К счастью, скорость не была слишком высокой.

В аварии участвовали две машины, и каждый водитель рассказывает свою правду. Поэтому виновного в данной ситуации будет устанавливать полиция.

Подробнее - в сюжете передачи!

Видео: Сюжет передачи на латышском языке