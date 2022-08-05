Фото ⟩ Официальные лица США и Латвии открыли пожарную часть на авиабазе в Лиелварде

Строительство базы, стоимостью 2 миллиона долларов, было запущено в мае 2018 года и завершено в начале этого года. Проект "Европейской инициативы сдерживания" (European Deterrence Initiative), финансируемой ВВС США в Европе и Африке (USAFE-AF), был осуществлен литовской строительной компанией Mitnija.

Посол США в Латвии Джон Карвайл и командир ВВС Латвии, полковник Виестурс Масулис Фото: Пресс-фото

Пожарная часть включает в себя гараж для пяти пожарных автомобилей, помещения для пожарных спасателей, административную зону с офисами и местом для тренировок, служебные и складские помещения. Завершение данного проекта обеспечило пожарных ВВС Латвии необходимым помещением и оборудованием, а также способствовало превращению авиабазы в Лиелварде в полноценный аэродром НАТО.

Фото: Пресс-фото