Пт, 5.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Фото ⟩ Официальные лица США и Латвии открыли пожарную часть на авиабазе в Лиелварде

rus.tvnet.lv
Официальные лица США и Латвии открыли пожарную часть на авиабазе в Лиелварде
Facebook OK Telegram Whatsapp
Фото: Пресс-фото

4 августа посол США в Латвии Джон Карвайл, командир ВВС Латвии, полковник Виестурс Масулис и замгоссекретаря Министерства обороны Латвии по вопросам логистики Мартиньш Пашкевич приняли участие в торжественной церемонии открытия новой пожарной части, построенной на авиабазе в Лиелварде при поддержке США.

Строительство базы, стоимостью 2 миллиона долларов, было запущено в мае 2018 года и завершено в начале этого года. Проект "Европейской инициативы сдерживания" (European Deterrence Initiative), финансируемой ВВС США в Европе и Африке (USAFE-AF), был осуществлен литовской строительной компанией Mitnija.

Посол США в Латвии Джон Карвайл и командир ВВС Латвии, полковник Виестурс Масулис 
Посол США в Латвии Джон Карвайл и командир ВВС Латвии, полковник Виестурс Масулис Фото: Пресс-фото

Пожарная часть включает в себя гараж для пяти пожарных автомобилей, помещения для пожарных спасателей, административную зону с офисами и местом для тренировок, служебные и складские помещения. Завершение данного проекта обеспечило пожарных ВВС Латвии необходимым помещением и оборудованием, а также способствовало превращению авиабазы в Лиелварде в полноценный аэродром НАТО.

Фото: Пресс-фото

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх