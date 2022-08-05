Эстония планирует создать свой ветропарк в Рижском заливе

Правительство Эстонии приняло решение инициировать специальную планировку с целью планирования электроснабжения в Рижском заливе, что позволит подключить к наземной магистральной сети офшорный ветряной парк, который будет построен компанией Eesti Energia.

"Одной из главных задач и приоритетов правительства является содействие выходу из нынешнего энергетического кризиса, - сказала министр государственного управления Рийна Сольман. - В коалиционном соглашении также прописано, что к 2030 году наше производство возобновляемой энергии должно сравняться с потреблением".

По словам министра, сегодня цена на электроэнергию для обычного потребителя зависит от уровня цен рынка "Nord Pool", поэтому в будущем будет полезна любая дополнительная возможность производства возобновляемой энергии. "Поскольку ветряная и солнечная энергия остаются самыми дешевыми и экологичными способами производства энергии, планирование офшорных ветряных парков позволит достичь целей государственной политики Эстонии в области климата и энергетики, а также повысить надежность электроснабжения и энергетическую безопасность", - отметила министр.

На сегодняшний день по проекту строительства офшорного ветряного парка в Рижском заливе проделано больше всего работы по сравнению с другими аналогичными начинаниями в Эстонии - в настоящее время на рассмотрении находится разрешение на застройку, на территории имеется утвержденная планировка с целью развития объекта по офшорному производству энергии ветра и утверждена программа оценки воздействия на окружающую среду. По словам советника министра финансов по вопросам государственных специальных планировок Элери Каутленбах, произведенная электроэнергия будет поступать на сушу по подводному кабелю, кроме того, необходима линия электропередачи на суше. "Для этой трассы мы и составляем специальную планировку, чтобы определить, где будет проходить трафик и в какой точке суши будет находиться подключение к основной сети", - пояснила она.

Планировка охватывает площадь примерно в 5404 кв.км и территориальные воды Эстонии в Рижском и Пярнуском заливах, а на суше - в волости Хяэдемеэсте, Тори, Кихну и Саарде в Пярнуском уезде, а также город Пярну. Предполагаемое время разработки планировки - шесть лет.

Расположение офшорного ветряного парка ранее планировалось в Пярнуской акватории. Проектная мощность ветряного парка составляет до 1000 МВт, в зависимости от высоты ветряков и других технических параметров в нем разместятся 50-100 ветряков.