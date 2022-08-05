Эрдоган прилетел к Путину в Сочи. Говорят о зерне и не только

22 июля российский министр обороны Сергей Шойгу прилетел в Стамбул, чтобы подставить подпись под одним из документов: он, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министр обороны Турции Хулуси Акар подписали свой документ, а Гутерриш, Акар и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков - свой.

На следующий день российские военные нанесли ракетный удар по порту Одессы. Целью они назвали объекты военной инфраструктуры. Гутерриш и западные страны сочли это признаком неготовности России соблюдать соглашения. Тем не менее, подготовка к возобновлению украинского экспорта продолжилась, и 1 августа отправилось первое судно с зерном. Утром 5 августа, в день встречи Путина и Эрдогана в Сочи, из Украины вышли еще три сухогруза с кукурузой.

Сухогрузы Navistar, Rojen и Polarnet направляются в Турцию, Великобританию и Ирландию, говорилось в сообщении ООН. Их досмотрит совместная инспекционная группа в координационном центре в порту Стамбула. Первое судно Razoni с 26 тысячами тонн украинской кукурузы еще в среду прибыло в порт Стамбула, было проверено инспекторами и взяло курс на порт Триполи в Ливане.

"Поставки уже пошли, - сказал Путин Эрдогану, начиная переговоры в Сочи, - и хочу вас поблагодарить и за это, и за то, что одновременно было принято пакетное решение о бесперебойных поставках российского продовольствия и удобрений на мировые рынки".