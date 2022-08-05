Видео ⟩ Израиль атаковал сектор Газа, погиб командир "Исламского джихада"

Кроме него еще восемь человек погибли, а 40 получили ранения. Об этом заявили в министерстве здравоохранения правительства ХАМАСа, который контролирует сектор Газа.

Как сообщает The Times of Israel, военные с помощью самолетов и дронов поразили шесть объектов в секторе Газа. Отмечается, что операция направлена именно против "Исламского джихада", и власти Израиля рассчитывают, что ХАМАС не вступит в этот конфликт.

Армия обороны Израиля показала видос удара по многоэтажке в секторе Газа. https://t.co/FUIVMApkON — Лентач (@oldLentach) August 5, 2022

Израильские военные ожидают ответных ударов, поэтому в районах у линии разделения с сектором Газа введен режим чрезвычайного положения, а мирным жителями рекомендовали оставаться рядом с укрытиями.