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Видео ⟩ Израиль атаковал сектор Газа, погиб командир "Исламского джихада"

rus.tvnet.lv
Израиль атаковал сектор Газа, погиб командир "Исламского джихада"
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След дыма после ракетного удара армии обороны Израиля.
След дыма после ракетного удара армии обороны Израиля. Фото: AP Photo/Hatem Moussa

Армия обороны Израиля объявила о нанесенной серии ударов по объектам в секторе Газа. Так началась операция "Рассвет", в ходе которой погиб командир "Исламского джихада" Тайсир аль-Джабари.

Кроме него еще восемь человек погибли, а 40 получили ранения. Об этом заявили в министерстве здравоохранения правительства ХАМАСа, который контролирует сектор Газа.

Как сообщает The Times of Israel, военные с помощью самолетов и дронов поразили шесть объектов в секторе Газа. Отмечается, что операция направлена именно против "Исламского джихада", и власти Израиля рассчитывают, что ХАМАС не вступит в этот конфликт.

Израильские военные ожидают ответных ударов, поэтому в районах у линии разделения с сектором Газа введен режим чрезвычайного положения, а мирным жителями рекомендовали оставаться рядом с укрытиями.

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