Из-за аварийного состояния здания закроют движение на ул. Петерсалас

С завтрашнего дня, 6 августа, трамвай 5-го маршрута будет курсировать до улицы Аусекля. Далее движение будет организовано по временному маршруту автобуса 5T "Милгравис - Саркандаугава".

Обществу с ограниченной ответственностью Merks поручено обеспечить подъезд транспортных средств жителей и предприятий, которые находятся на упомянутом участке улицы, к месту жительства или предприятия. Также требуется обеспечить подъезд оперативного транспорта, а также начать работы по устранению аварийного состояния здания.