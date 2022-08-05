Из-за аварийного состояния здания на ул. Петерсалас, 5, в Риге с полуночи на неопределенный срок будет закрыто движение транспортных средств на участке ул. Петерсалас от ул. Рупес до дамбы Катринас, проинформировали в Управлении коммуникации Рижской думы.
Из-за аварийного состояния здания закроют движение на ул. Петерсалас
Из-за аварийного состояния здания закроют движение на ул. Петерсалас
С завтрашнего дня, 6 августа, трамвай 5-го маршрута будет курсировать до улицы Аусекля. Далее движение будет организовано по временному маршруту автобуса 5T "Милгравис - Саркандаугава".
Обществу с ограниченной ответственностью Merks поручено обеспечить подъезд транспортных средств жителей и предприятий, которые находятся на упомянутом участке улицы, к месту жительства или предприятия. Также требуется обеспечить подъезд оперативного транспорта, а также начать работы по устранению аварийного состояния здания.
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