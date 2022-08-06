В результате изменений в сети больниц пациентов будут доставлять в то медучреждение, в котором имеются необходимые услуги, человеческие ресурсы и оборудование, сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения.
Изменения в сети больниц: в Минздраве рассказали, чего ждать жителям
Минздрав планирует обеспечивать первичные услуги здравоохранения и амбулаторную помощь в дневных стационарах по возможности ближе к жителям. В свою очередь в острых и сложных случаях Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) будет доставлять пациента в ближайшую больницу, в которой есть команда профессионалов, осуществляющая необходимые исследования и обеспечивающая безопасное и качественное предоставление услуг здравоохранения.
Таким образом, если больница может обеспечить необходимые человеческие ресурсы, устройства и оборудование, а также объем определенных услуг и деятельность в режиме 24/7, больница может продолжать оказывать спектр услуг на нынешнем уровне, пояснили в министерстве.
В свою очередь, если в больнице невозможно обеспечить какой-то медицинский профиль, то туда NMPD пациента не повезет и доставит в ту больницу, где пациент помощь сможет получить.
Минздрав указывает, что идея похожа на то, как это уже происходит сейчас, в частности, пациента доставляют в то медучреждение, в котором есть необходимая помощь - персонал и соответственное оборудование.
В министерстве проинформировали, что больницы работают соответственно ранее установленному уровню уже сейчас, и периодически осуществляется надзор за этим. Оценка больниц проводится, основываясь на реализованных проверках и показателях результатов больниц с целью эффективнее планировать необходимую инфраструктуру и человеческие ресурсы, обеспечивая равноценные доступность и качество услуг, в то же время развивая долгосрочное и перспективное оказание услуг здравоохранения.
Оценивается не только реальная доступность услуг по отношению к уровню установленных в больницах услуг, но и их качество, в частности, установлено число манипуляций или пациентов, которые каждый специалист осуществляет или обслуживает в течение года, чтобы можно было констатировать, что конкретный медик или больница может оказывать качественную услугу, пояснили в Минздраве.
Напомним, что, для того, чтобы стационарные медицинские услуги оказывались в надлежащем месте и в соответствующее время,
планируется определить обязательные профили, которые должна обеспечить больница, при этом установив единые требования к обеспечению профиля. Обязательные профили будут определяться в соответствии с уровнем больницы.
Планируется, что близко к месту жительства людей будет доступно стационарное медучреждение и терапия, а более сложные операции и комплексное лечение будут обеспечивать региональные и клинические университетские больницы, в которых есть необходимое обеспечение врачами-специалистами, доступны соответственные технологии, круглосуточное присутствие специалистов и другого персонала.
По оценке Минздрава, такой подход будет более дружественным к пациентам, а также эффективнее будут использоваться выделенные на здравоохранения средства.
В этом году будут разработаны критерии, с которыми больницы будут ознакомлены, их исполнение оценят в течение будущего гожа, принимая во внимание и человеческие ресурсы учреждения, доступность неотложной медицинской помощи и доступность амбулаторных услуг. Кроме того, будут оценены профили медицинских услуг, которые в дальнейшем должны будут обеспечиваться.
Минздрав отмечает, что такие основные услуги как терапия, хирургия, гинекология и другие, необходимые жителям чаще, сохранятся ближе к месту жительства пациентов и их не планируется концентрировать в больших больницах. Если больница сможет обеспечить как необходимые человеческие ресурсы, так и устройства и оборудования, а также определенный объем услуг и круглосуточную деятельность, больница сможет продолжать оказывать нынешний спектр услуг.
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