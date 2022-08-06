Изменения в сети больниц: в Минздраве рассказали, чего ждать жителям

Оценивается не только реальная доступность услуг по отношению к уровню установленных в больницах услуг, но и их качество, в частности, установлено число манипуляций или пациентов, которые каждый специалист осуществляет или обслуживает в течение года, чтобы можно было констатировать, что конкретный медик или больница может оказывать качественную услугу, пояснили в Минздраве.

Напомним, что, для того, чтобы стационарные медицинские услуги оказывались в надлежащем месте и в соответствующее время,

планируется определить обязательные профили, которые должна обеспечить больница, при этом установив единые требования к обеспечению профиля. Обязательные профили будут определяться в соответствии с уровнем больницы.

Планируется, что близко к месту жительства людей будет доступно стационарное медучреждение и терапия, а более сложные операции и комплексное лечение будут обеспечивать региональные и клинические университетские больницы, в которых есть необходимое обеспечение врачами-специалистами, доступны соответственные технологии, круглосуточное присутствие специалистов и другого персонала.

По оценке Минздрава, такой подход будет более дружественным к пациентам, а также эффективнее будут использоваться выделенные на здравоохранения средства.

В этом году будут разработаны критерии, с которыми больницы будут ознакомлены, их исполнение оценят в течение будущего гожа, принимая во внимание и человеческие ресурсы учреждения, доступность неотложной медицинской помощи и доступность амбулаторных услуг. Кроме того, будут оценены профили медицинских услуг, которые в дальнейшем должны будут обеспечиваться.

Минздрав отмечает, что такие основные услуги как терапия, хирургия, гинекология и другие, необходимые жителям чаще, сохранятся ближе к месту жительства пациентов и их не планируется концентрировать в больших больницах. Если больница сможет обеспечить как необходимые человеческие ресурсы, так и устройства и оборудования, а также определенный объем услуг и круглосуточную деятельность, больница сможет продолжать оказывать нынешний спектр услуг.