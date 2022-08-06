Российская армия в пятницу обстреляла Запорожскую АЭС, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, назвав такие действия преступлением и терактом. Кроме того, он призвал к применению жестких санкции против всей российской атомной отрасли, пишет УНИАН.
Зеленский: Российская армия обстреляла Запорожскую АЭС
"Сегодня оккупанты создали очередную чрезвычайно рискованную ситуацию для всех в Европе – они обстреляли Запорожскую АЭС, причем дважды за день. Это самая большая атомная станция на нашем континенте. И любые обстрелы этого объекта – это откровенное, дерзкое преступление, акт террора", - заявил Зеленский в своем традиционном ежедневном обращении вечером в пятницу.
Он отметил, что Россия должна нести ответственность уже за сам факт создания угрозы на АЭС.
"И это не только еще один аргумент в пользу признания России государством-спонсором терроризма. Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли – от "Росатома" до всех связанных компаний и лиц. Это сугубо вопрос безопасности. Тот, кто создает ядерные угрозы для других народов, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии", - заявил президент Украины.
В пятницу предприятие "Энергоатом" сообщило, что российские войска дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС. Сначала были зафиксированы три "прилета" у производственного комплекса, где была повреждена высоковольтная линия связи. После этого АЭС обстреляли из РСЗО, попав недалеко от одного энергоблока, где находится ядерный реактор.
Россия в свою очередь заявила, что это украинские силы нанесли удары по Запорожской АЭС, и обвинила правительство Зеленского в реализации акта "ядерного терроризма".
Российские войска контролируют Запорожскую АЭС с марта, но там продолжает работать украинский персонал. Международное агентство по атомной энергии (IAEA) на этой неделе признала ситуацию с Запорожской АЭС нестабильной.
На Запорожской АЭС отключен один из энергоблоков
В субботу, 6 августа, "Энергоатом" сообщил об отключении одного из трех работающих энергоблоков Запорожской АЭС - крупнейшей в Европе атомной электростанции - после обстрела накануне, пишет Русская служба ВВС.
"В результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трех работающих энергоблоков", - сообщает "Энергоатом".
По данным оператора АЭС, серьезно повреждены азотно-кислородная станция и вспомогательный корпус.
Запорожскую АЭС могли заминировать
Российские войска, захватившие в марте Запорожскую атомную электростанцию, могли заминировать ее территорию. Об этом вечером 5 августа написало издание The Insider со ссылкой на собственные источники на оккупированной станции, сообщает Deutsche Welle.
Один из собеседников издания рассказал о прибытии 2 августа на территорию АЭС колонны российских военных грузовиков, которые остановились между первым и вторым энергоблоками. Через некоторое время часть колонны по одной машине начала заезжать на территорию машинного зала первого энергоблока через его грузовые ворота. Источник полагает, что машинный зал был заминирован. На видео, опубликованном The Insider, видно, как грузовики заезжают на станцию.
Второй источник издания говорит о том, что территория вокруг станции заминирована ВС РФ. Численность российской группировки, размещенной на Запорожской АЭС, он оценивает в 500 российских солдат, оснащенных БТРами, зенитными установками и средствами радиохимической разведки. По этим данным, рядом с ближайшим к АЭС селом Водяное развернуты батареи ГРАДов, а мины и боекомплект российские военные хранят в непосредственной близости к энергоблокам. Заминирован ли при этом какой-либо энергоблок, второму собеседнику The Insider неизвестно.
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