Зеленский: Российская армия обстреляла Запорожскую АЭС

Россия в свою очередь заявила, что это украинские силы нанесли удары по Запорожской АЭС, и обвинила правительство Зеленского в реализации акта "ядерного терроризма".

Российские войска контролируют Запорожскую АЭС с марта, но там продолжает работать украинский персонал. Международное агентство по атомной энергии (IAEA) на этой неделе признала ситуацию с Запорожской АЭС нестабильной.

На Запорожской АЭС отключен один из энергоблоков

В субботу, 6 августа, "Энергоатом" сообщил об отключении одного из трех работающих энергоблоков Запорожской АЭС - крупнейшей в Европе атомной электростанции - после обстрела накануне, пишет Русская служба ВВС.

"В результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трех работающих энергоблоков", - сообщает "Энергоатом".

По данным оператора АЭС, серьезно повреждены азотно-кислородная станция и вспомогательный корпус.

Запорожскую АЭС могли заминировать

Российские войска, захватившие в марте Запорожскую атомную электростанцию, могли заминировать ее территорию. Об этом вечером 5 августа написало издание The Insider со ссылкой на собственные источники на оккупированной станции, сообщает Deutsche Welle.

Один из собеседников издания рассказал о прибытии 2 августа на территорию АЭС колонны российских военных грузовиков, которые остановились между первым и вторым энергоблоками. Через некоторое время часть колонны по одной машине начала заезжать на территорию машинного зала первого энергоблока через его грузовые ворота. Источник полагает, что машинный зал был заминирован. На видео, опубликованном The Insider, видно, как грузовики заезжают на станцию.

Второй источник издания говорит о том, что территория вокруг станции заминирована ВС РФ. Численность российской группировки, размещенной на Запорожской АЭС, он оценивает в 500 российских солдат, оснащенных БТРами, зенитными установками и средствами радиохимической разведки. По этим данным, рядом с ближайшим к АЭС селом Водяное развернуты батареи ГРАДов, а мины и боекомплект российские военные хранят в непосредственной близости к энергоблокам. Заминирован ли при этом какой-либо энергоблок, второму собеседнику The Insider неизвестно.