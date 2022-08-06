Государственная полиция больше не будет охранять здания генеральных консульств России в Даугавпилсе и Лиепае.
Полиция больше не будет охранять генконсульства России в Даугавпилсе и Лиепае
Полиция больше не будет охранять генконсульства России в Даугавпилсе и Лиепае
Министерство внутренних дел подготовило соответствующие изменения в нормативных актах с учетом того, что 5 апреля Латвия решила отозвать согласие на деятельность российских генконсульств.
Министерство иностранных дел уже ранее информировало Государственную полицию о том, что больше не будет необходимости обеспечивать охрану консульств.
В апреле МИД отозвал согласие на деятельность генконсульств России в Даугавпилсе и Лиепае, таким образом закрыв оба представительства. Дипломатические работники консульств были объявлены в Латвии нежелательными лицами.
Решение было принято в знак солидарности с Украиной в ее борьбе против российской военной агрессии.
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