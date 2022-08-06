Фотография ребенка, который похож на известного актера, взорвала Интернет

3 августа Дани Гриер Мальвенна опубликовала в Twitter фото своей дочери Коры рядом со скриншотом актера. "Ок, почему моя дочь похожа на Вуди Харрельсона", -написала она.

Ok but how does our daughter look like Woody Harreslon pic.twitter.com/v3oZbXDrQM — Dani Grier Mulvenna (@DanielleKGrier) August 3, 2022

Всего за два дня твит набрал более 483 000 лайков. Ответы на этот вопрос были самые разные. Однако один ответ был особенным, потому что его написал сам актер.

"Ода Коре. Ты - прелестное дитя. Я польщен сравнением с тобой, у тебя чудесная улыбка. Хотел бы я, чтобы у меня были твои волосы", - написал он.

После этого ответа мать дочери написала: "Не каждый день Вуди Харрельсон пишет стихотворение для вашей дочери".