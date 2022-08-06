Фото ⟩ Первая настоящая "барахолка" во дворе частного дома

Галерея: районный рынок "Šampētera uteni"

"Такие рынки популярны во всей Европе, поэтому я решила, что их можно создать и в нашем районе. Я поговорила с жителями района, и оказалось, что интерес к ним очень большой", - говорит Гуна Карклиня.

Однако оказалось, что для организации ярмарки пришлось преодолеть серьезные бюрократические препятствия. Кроме того, Рижское самоуправление "отнеслось к идее рынка как к горячей картошке", пока наконец не было получено разрешение.

Хозяйка говорит: "Это совершенно новый опыт, поэтому дело не столько в торговле, сколько в эксперименте, который мы от этого получим". Планируется, что в сентябре, по мере приближения отопительного сезона, который многих пугает, пройдет очередной районный рынок Šampētera uteni. В торговле на рынке участвовало более десяти торговцев.

За несколько десятков центов здесь можно было купить новенькую одежду. Самыми активными продавцами были мамы, чьи дети выросли из одежды, надетой несколько раз. Что одному уже не нужно, кому-то пригодится! Это девиз ярмарки.

Женская, мужская и детская одежда, обувь, украшения, аксессуары, посуда, предметы интерьера и другие малоиспользуемые предметы быта. Читайте TVNET на следующей неделе, чтобы узнать больше о трудностях, с которыми пришлось столкнуться, и о бюрократических лабиринтах, которые необходимо преодолеть при организации подобного районного рынка.