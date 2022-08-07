Экспорт зерна из Украины: 5 фактов

Однако с тех пор рынок зерна стабилизировался. Так, по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), несмотря на войну РФ против Украины, мировой урожай зерна в этом году, вероятно, будет лишь несущественно меньше, чем в 2021 году. А перспективы, открывшиеся после соглашения между Киевом и Москвой о вывозе украинского зерна, породили надежду на его бесперебойный экспорт.

Что означает "зерновое соглашение" между Украиной и Россией?

22 июля в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции было подписано соглашение между РФ и Украиной, целью которого является прекращение блокады украинских портов для вывоза зерна. По этой договоренности, 20-25 миллионов тонн зерна, которые сейчас заблокированы в Украине, наконец-то можно экспортировать. В частности, соглашение предусматривает создание безопасных коридоров в Черном море от побережья Украины до Босфора. Суда, находящиеся в этих коридорах и соответствующих портах, не могут быть атакованы. За экспортом зерна следят в координационном центре в Стамбуле. В нем под руководством ООН работают представители России, Украины и Турции. Экспорт предусмотрен из трех украинских портов - Одессы, Черноморска и Южного.