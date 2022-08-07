Израиль убил второго лидера джихадистов, Газа продолжает ракетные обстрелы

Наххала после израильских ударов созвал пресс-конференцию, на которой обещал отомстить. "Мы ответим на эту агрессию силой, и будет битва, в которой победит наш народ. В этой битве нет границ, Тель-Авив накроет тень ракет сопротивления", - сказал он.

В субботу Наххалу поддержал глава иранского "Корпуса стражей Исламской революции", генерал-майор Хоссейн Салами. "Мы с вами до конца на этом пути", - сказал он.

Глава МИД Британии и один из двух кандидатов на должность главы британского правительства Лиз Трасс высказалась в поддержку Израиля и его права на самооборону.

Какова позиция ХАМАС

ХАМАС - самая крупная вооруженная группировка в регионе - пока не выпускал ракет из своего обширного арсенала. При этом по идеологии он во многом схож с "Исламским джихадом", и обычно координирует с ним свои действия.

Как результат, пока не было сообщений и об израильских ударах по целям ХАМАС, что привело бы к еще более серьезной эскалации конфликта.

Вечером в пятницу представители ХАМАС заявили, что "группы сопротивления" едины. Но поскольку ХАМАС управляет сектором Газа, из практических соображений он может избегать более глубокого участия в нынешнем конфликте, отмечают корреспонденты Би-би-си по региону Иоланда Нелл и Эльза Маишман.

Расчеты ХАМАС могут измениться, если, например, резко вырастет число жертв среди мирного населения. Если ХАМАС вступит в противостояние, оно очень быстро ужесточится, добавляют корреспонденты.

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