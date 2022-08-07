Сотни сотрудников крупнейшей в мире компании онлайн-ритейла Amazon начали проводить акции протеста на нескольких складах в Великобритании, требуя повышения заработной платы. В компании заявляют, что зарплата будет увеличена, но всего на 42 цента в час, сообщает издание Insider.
Забастовка сотрудников Amazon в Великобритании, им обещали надбавку в 42 цента
Компания объявила, что, несмотря на инфляцию, заработная плата рабочих будет увеличена всего на 42 цента в час.
Трое рабочих со склада в Эссексе говорят, что с ними «обращаются как с рабами» и они борются из-за высокой инфляции.
"Менеджеры относятся к сотрудникам как к рабам. Это вызывает стресс, я не могу нормально спать и есть", - рассказывает 31-летняя работница склада Диана.
Один сотрудник был уволен в пятницу, 5 августа. Приведенными причинами были решение о протесте, "потенциальное нарушение" и "насилие, запугивание, оскорбительное поведение или язык".
На прошлой неделе менеджеры якобы обещали повышение зарплаты в октябре, но в четверг рабочие узнали, что почасовая ставка будет увеличена всего на 42 цента.
"Надбавка за 42 цента - это оскорбление. Работа очень тяжелая. Они не могут работать без нас", - говорит Диана.
Женщина работает в ночную смену по 10 часов за почасовую ставку 13,16 евро. С надбавкой к зарплате сумма составит 13,58 евро.
Диана говорит, что ей приходится поднимать очень тяжелые грузы весом до 15 килограммов.
"В ночные смены я перемещаю около 4000 единиц товара, а они заставляют нас делать больше, им этого мало", - говорит работник склада.
Рабочие в Тилбери заявили, что компания должна увеличить заработную плату на 3,56 евро в час в течение семи дней. Если требование не будет выполнено, они снова будут протестовать 11 августа.
"Я не боюсь. Если придется, я поговорю с самим Джеффом Безосом. Если я почувствую давление со стороны менеджеров, я лучше уйду, чем буду работать как раба.
Условия работы ужасные. Мы всегда находимся под давлением, чтобы достичь наших целей", - описывает свою работу работница склада Гиедре. Надбавка к зарплате в 42 цента заставила женщину чувствовать себя ужасно, потому что стоимость жизни выросла из-за растущей инфляции.
Представитель Amazon заявляет, что "стартовая зарплата сотрудников будет увеличена с 12,45 евро до 13,58 евро в зависимости от расположения склада".
"В дополнение к этой конкурентоспособной заработной плате сотрудникам предлагается социальный пакет, который включает частное медицинское страхование, страхование жизни, защиту доходов, субсидированное питание и скидку для сотрудников в размере тысяч евро в течение года. Существует также пенсионный план компании", - говорит представитель Amazon.
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