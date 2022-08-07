Забастовка сотрудников Amazon в Великобритании, им обещали надбавку в 42 цента

Компания объявила, что, несмотря на инфляцию, заработная плата рабочих будет увеличена всего на 42 цента в час.

Трое рабочих со склада в Эссексе говорят, что с ними «обращаются как с рабами» и они борются из-за высокой инфляции.

"Менеджеры относятся к сотрудникам как к рабам. Это вызывает стресс, я не могу нормально спать и есть", - рассказывает 31-летняя работница склада Диана.

Один сотрудник был уволен в пятницу, 5 августа. Приведенными причинами были решение о протесте, "потенциальное нарушение" и "насилие, запугивание, оскорбительное поведение или язык".

На прошлой неделе менеджеры якобы обещали повышение зарплаты в октябре, но в четверг рабочие узнали, что почасовая ставка будет увеличена всего на 42 цента.

"Надбавка за 42 цента - это оскорбление. Работа очень тяжелая. Они не могут работать без нас", - говорит Диана.

Женщина работает в ночную смену по 10 часов за почасовую ставку 13,16 евро. С надбавкой к зарплате сумма составит 13,58 евро.

Диана говорит, что ей приходится поднимать очень тяжелые грузы весом до 15 килограммов.