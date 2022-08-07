Экс-лидер Pink Floyd назвал Джо Байдена "военным преступником"

В интервью популярный певец сказал: "Ну, для начала, он [Джо Байден] разжигает огонь в Украине. Это тяжкое преступление. Почему США не подтолкнут [Владимира] Зеленского к переговорам, устранив необходимость в этой чудовищной войне?"

Далее он заявил, что война началась еще в 2008 году, когда НАТО нарушила свое обещание, которое дала президенту СССР Михаилу Горбачеву в 90-х, и начала расширяться на Восток.

Следует отметить, что во время концертного тура Роджера Уотерса по Северной Америке, где он отыграл 15 концертов с начала июля, на экранах показывали портреты людей, которых музыкант включил в список "военных преступников", среди прочих были портреты Джо Байдена и Дональда Трампа.

В ответ на это заявление бывший президент России Дмитрий Медведев назвал музыканта адекватным человеком. "Роджер Уотерс, один из основателей Pink Floyd, считает, что Байден "разжег огонь" на Украине. А специальная военная операция России на Украине - это наш ответ на расширение НАТО. Есть еще адекватные люди и на Западе. Pink Floyd forever!" - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".​