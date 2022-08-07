Приоритеты МВД: зарплаты и транспорт для пожарных

Приоритетом МВД на ближайшие три года является повышение оплаты труда сотрудников органов внутренних дел. На данный момент есть договоренность, что базовое финансирование государственного бюджета в размере 24 млн евро выделено на эти цели в 2023 году и согласовано на следующие два года. Также приоритетом министерства на 2023 год является выделение дополнительных 4,7 млн евро на повышение заработной платы сотрудников учреждений МВД.

Запрошено дополнительное финансирование для укрепления потенциала PMLP и повышение заработной платы сотрудников управления. Также необходимо поднять заработную плату работникам Госагентства обеспечения. На эти цели необходимо 4,1 млн евро.

В целях повышения качества обучения сотрудников правоохранительных органов необходимо финансирование для создания Академии внутренней безопасности, в том числе на разработку образовательных программ и строительство нового учебного корпуса. Для реализации этой цели в следующем году потребуется примерно три миллиона евро, а общее финансирование, необходимое на три года, составляет 42 миллиона евро.

В числе приоритетов МВД на следующий год также входят закупка специальных пожарно-спасательных машин взамен изношенной техники. На это нужно 21,8 млн евро. Также около 25 млн евро необходимо для продолжения строительства центров управления стихийными бедствиями, чтобы обеспечить размещение нескольких служб и учреждений в одном месте.

Как сообщалось, Минфин хочет выделить в бюджете следующего года 2,06 млрд евро на приоритетные меры.