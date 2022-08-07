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Регистрация и осмотр животных из Украины обошлись бюджету почти в 100 тыс. евро

rus.tvnet.lv
Регистрация и осмотр животных из Украины обошлись бюджету почти в 100 тыс. евро
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Фото: Ieva Čīka/LETA

На следующей неделе правительство рассмотрит обращение Министерства сельского хозяйства о выделении 97 028 евро из резервных фондов на покрытие расходов, связанных с оказанием поддержки гражданскому населению Украины и обеспечением регистрации ввозимых из Украины животных, а также выполнением обязательных санитарных требований.

Указанная сумма будет выделена Продовольственно-ветеринарной службе (PVD), Центру сельскохозяйственных данных, а также государственному научному институту BIOR за исполнение своих обязанностей в период с 24 февраля по 31 мая текущего года.

За это время практикующие ветеринары обеспечили выполнение обязательных санитарно-гигиенических требований для 2 382 домашних (комнатных) животных, и согласно счетам, представленным учреждениями ветеринарной практики, PVD выплатило им 77 858 евро.

Центр сельскохозяйственных данных внес информацию о 719 собаках, 489 кошках и двух хорьках, а общие затраты на регистрацию достигли 8470 евро. Институт BIOR за это время исследовал 226 образцов на определение антител против бешенства. Стоимость исследований составляет 10 698 евро.

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