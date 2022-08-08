Китай на учениях репетировал нападение на Тайвань. И заявил, что теперь будет так делать регулярно

Пекин считает Тайвань частью своей территории, которая в какой-то момент должна войти в состав Китая, и никогда официально не обещал не захватывать остров силой. Но Тайвань имеет собственное демократическое правительство и отвергает претензии Китая на суверенитет, заявляя, что только его народ может решать будущее острова. Он никогда не жил под властью китайской Компартии.

Но любой намек на поддержку независимости Тайваня со стороны мировых лидеров вызывает у Китая ярость. В пятницу китайские власти заявили, что прекращают сотрудничество с США в ряде областей, включая диалог между высокопоставленными военачальниками и переговоры по климату, а также налагают личные санкции на Нэнси Пелоси и ее семью.

Президент Тайваня Цай Инвэнь поблагодарила Нэнси Пелоси за поддержку Фото: BBC

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал "безрассудными шагами" со стороны Китая блокировку основных каналов общения между Пекином и Вашингтоном.

Нэнси Пелоси стала самым высокопоставленным американским политиком, посетившим Тайвань за последние 25 лет. Несмотря на предупреждения Пекина и неодобрение президента Байдена, она прилетела в Тайбэй поздно вечером во вторник, а утром в среду посетила местный парламент. В своей речи она назвала тайваньское общество "одним из самых свободных в мире" и призвала расширить межпарламентские связи с Тайванем для обсуждения вопросов безопасности и экономики.

Пелоси уже давно и активно критикует китайское руководство, особенно в вопросах соблюдения прав человека. Еще в 1991 году, будучи членом Конгресса от Калифорнии, она посетила Пекин и, ускользнув от сопровождающих, вышла на площадь Тяньаньмэнь с плакатом "В память о тех, кто погиб за демократию в Китае".

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: