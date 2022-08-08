Прогноз Василисы Володиной на неделю с 8 по 14 августа: садомазо на марше!

Самое основное про неделю с 8 по 14 августа, которая начнется уже завтра. Вот что она припасла для нас из важного:

🔸Точный квадрат Марса и Сатурна - упорные усилия и противодействие им окружающей среды. Просто самый сложный аспект на небе. Сколько ни упирайся, результат меньше, чем хотелось бы, или вообще отсутствует. Как говорится в одном прекрасном произведении: "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!".

🔸Тау-квадрат Солнце - Сатурн - Уран - груз ответственности и долгов тяжел, не дает развернуть во всю мощь живую человеческую природу. Но этот груз можно скинуть с плеч (правда, за это придется заплатить).

🔸Оппозиция Венеры к Плутону - тут не как в книге, а как в песне: "А страсти кипят, страсти! Большие кипят и не очень…".

Нежные, тонкие чувства, переживания, переливы ощущений рискуют натолкнуться на чужой цинизм и жестокость.

Садомазо на марше. Отношения с любимым не выясняем, на сексуальные эксперименты не решаемся.

🔹Из хорошего - однозначно есть ощущение сил и внутренних возможностей для того, чтобы решать текущие задачи. Можно сказать, что вы в хорошем ресурсе (гармоничные аспекты Марса).