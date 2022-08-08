Первый корабль, который согласно международному соглашению о возобновлении экспорта зерна из Украины в понедельник прошлой недели отправился из Украины, в воскресенье не явился в Ливане, как планировалось, сообщило посольство Украины в Ливане и министр транспорта Ливана.
Вышедший из Украины в Ливан корабль с кукурузой задерживается
Причина задержки неизвестна.
Данные Marine traffic свидетельствуют о том, что судно Razoni бросило якорь в Средиземном море недалеко от Турции.
Судно, транспортирующее 26 000 тонн кукурузы, покинуло Одесский порт 1 августа, а затем было проверено в Турции согласно международному соглашению о возобновлении экспорта зерна из портов Украины.
Утром воскресенья судно должно было приехать в Ливан, но Marine traffic сообщил, что Razoni в субботу изменил курс и, видимо, ждет, когда кто-нибудь купит груз судна.
الباخرة Razoni (sl) التي انطلقت من ميناء أوديسا ، والمحملة بالذرة ، والتي كان يفترض- وبحسب ما أشيع -بأن تكون وجهتها #مرفأ_طرابلس في #لبنان .. وقبل وصولها إلى وجهتها المعلنة بداية ، تغيّر مسارها !! وتشير البيانات المرفقة بأنها تنتظر أمراً جديداً حول تحديد وجهتها الجديدة ! ؟ pic.twitter.com/p2iHrvdoCl— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) August 7, 2022
Посольство Украины в Ливане сообщило, что судно задержалось и время и день его прибытия еще не известны.
22 июля в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции было подписано соглашение между РФ и Украиной, целью которого является прекращение блокады украинских портов для вывоза зерна. По этой договоренности, 20-25 миллионов тонн зерна, которые сейчас заблокированы в Украине, наконец-то можно экспортировать. В частности, соглашение предусматривает создание безопасных коридоров в Черном море от побережья Украины до Босфора. Суда, находящиеся в этих коридорах и соответствующих портах, не могут быть атакованы. За экспортом зерна следят в координационном центре в Стамбуле. В нем под руководством ООН работают представители России, Украины и Турции. Экспорт предусмотрен из трех украинских портов - Одессы, Черноморска и Южного.
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