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Вышедший из Украины в Ливан корабль с кукурузой задерживается

rus.tvnet.lv
Вышедший из Украины в Ливан корабль с кукурузой задерживается
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Корабль "Разони"
Корабль "Разони" Фото: MEHMET CALISKAN/REUTERS

Первый корабль, который согласно международному соглашению о возобновлении экспорта зерна из Украины в понедельник прошлой недели отправился из Украины, в воскресенье не явился в Ливане, как планировалось, сообщило посольство Украины в Ливане и министр транспорта Ливана.

Причина задержки неизвестна.

Данные Marine traffic свидетельствуют о том, что судно Razoni бросило якорь в Средиземном море недалеко от Турции.

Судно, транспортирующее 26 000 тонн кукурузы, покинуло Одесский порт 1 августа, а затем было проверено в Турции согласно международному соглашению о возобновлении экспорта зерна из портов Украины.

Утром воскресенья судно должно было приехать в Ливан, но Marine traffic сообщил, что Razoni в субботу изменил курс и, видимо, ждет, когда кто-нибудь купит груз судна.

Посольство Украины в Ливане сообщило, что судно задержалось и время и день его прибытия еще не известны.

22 июля в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции было подписано соглашение между РФ и Украиной, целью которого является прекращение блокады украинских портов для вывоза зерна. По этой договоренности, 20-25 миллионов тонн зерна, которые сейчас заблокированы в Украине, наконец-то можно экспортировать. В частности, соглашение предусматривает создание безопасных коридоров в Черном море от побережья Украины до Босфора. Суда, находящиеся в этих коридорах и соответствующих портах, не могут быть атакованы. За экспортом зерна следят в координационном центре в Стамбуле. В нем под руководством ООН работают представители России, Украины и Турции. Экспорт предусмотрен из трех украинских портов - Одессы, Черноморска и Южного.

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