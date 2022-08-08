Российского танкиста, выстрелившего в жилой дом в Украине, приговорили к 10 годам

Также Куликов заявил, что раскаивается, и извинился перед потерпевшими владельцами квартир и жителями Украины.

"Жителям Украины приношу свои извинения, что вторглись сюда, это было неправильно с нашей стороны. И за свой выстрел - я очень жалею, что я его совершил. И в дальнейшем я бы не выполнял такие приказы, так как они являются преступными", - сказал он.

Российское минобороны неоднократно заявляло, что производит удары только по военным объектам и инфрастукртуре. Майор Щеткин, которого, как пишет "Ґрати", на момент начала суда уже обменяли, в интервью блогеру Юрию Золкину также отрицал, что его танки стреляли по людям или жилым домам.

Куликов - житель города Алейск, Алтайского края. Служил в российской армии по контракту оператором-наводчиком гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии Вооруженных сил России.

В конце мая в Украине осудили 21-летнего российского военного Вадима Шишимарина. Ему назначили пожизненное лишение свободы за убийство гражданского в Сумской области. 29 июля апелляционный суд заменил ему пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы.

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